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Bazı taşınmazların yapılacak yatırımlar nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi

Türkiye'nin çeşitli illerindeki bazı taşınmazların, bu kentlerde yapılacak yatırımlar nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 09:14, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:15
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Bazı taşınmazların yapılacak yatırımlar nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak Özbek Gölbaşı Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) elektrik üretim tesisin yapımı amacıyla Emirler Mahallesi sınırları içindeki taşınmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası Projesi" kapsamında belirlenen taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele istimlak edilecek.

Adana, Afyonkarahisar, Denizli, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Mersin, Osmaniye ve Zonguldak'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Devecikonağı ve Gündoğdu mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı taşınmazlar, Mustafakemalpaşa Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulan atık su arıtma tesisinin yapımı amacıyla Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi sınırları içinde yer alan bir taşınmaz ile üzerindeki müştemilat, Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolu Trabzon Esiroğlu arası bölünmüş yolu 13. kilometresinin ilgili kesiminde yapımı planlanan kara yolu denetim istasyonu projesi kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

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