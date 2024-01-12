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Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada 6 yeni gözaltı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklandığı operasyon kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 10:17, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:17
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Candan kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada 6 yeni gözaltı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılında başlatılan soruşturmada devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkaracaklarını vaat ederek para toplayan ve daha sonra türlü bahanelerle vatandaşların parasını geri vermeyen bir şebekenin varlığını ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 50 mağdurdan yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İLK DALGA OPERASYON 2021 YILINDA YAPILMIŞTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılı Haziran ayında yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. 2023 yılının Mayıs ayında aynı çeteye yönelik ikinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi dışında hepsi tutuklandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Kasım ayı içinde ise çete lideri ile bağlantılı oldukları iddia edilen ve kurban bulmak için düzenlenen toplantılarda tanıtım yaptıkları iddia edilen Sosyal Medya Fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ve Haci İ.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde suçlamaları kabul etmezken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

6 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili devam eden soruşturmada mağdur ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüpheli daha belirlendi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Berk E. (22), Barış V. (48) ve Ali K. (32) tutuklanırken 2 tutuklu adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir tutuklu ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Böylece bugüne kadar dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin sayısı 35'e ulaştı

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