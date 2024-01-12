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Prof. Yıldız'den tepki: Enver Paşa ile ilgili ne biliyorsunuz

Milli Savuma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, bazı dizilerde Enver Paşa'nın "Alman muhibbi" veya "Almanya'nın sözünden çıkmayan" şeklinde gösterilmesine tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 10:40, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:22
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Disney Plus'ın yaptırdığı 'Atatürk' dizisi, Ermeni diasporasının tepkisi nedeniyle yayınlanamamış daha sonra dizinin film şeklinde yayınlanması kararı alınmıştı.

Ancak dizide Atatürk karakterini oynayan Aras Bulut'un Enver Paşayla olan diyalogu tarihçilerin tepkisine neden oldu. Dizi senaristinin Enver Paşa'yı "Alman muhibbi" veya "Almanya'nın sözünden çıkmayan" şeklinde göstermesine Milli Savuma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız tepki gösterdi.

Tarihçi Profesör Gültekin'in Yıldız şunları söyledi

- Bildik ezberlerle Enver Paşa'yı "Alman muhibbi" veya "Almanya'nın sözünden çıkmayan" şeklinde gösteren senaristlere demek lazım ki, hangi Alman arşiv belgesinde ne gördünüz de bu kanaate vardınız! Ya da yeni çalışmaları okudunuz mu, yazanlara sordunuz mu ! Üç maddede ele alalım.

- Osmanlı Devleti'nin Almanya tarafında harbe girmesi, M. Aksakal'ın pek çok arşive bakarak gösterdiği üzere, ilk değil son tercihti. Kaiser Wilhelm dışında bunu isteyen Alman da yoktu. Çünkü Osmanlı ordusunun fayda getirmeyip aksine yük olacağını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı.

- Gizli ittifak antlaşması 2 Ağustos, harbe giriş 29 Ekim. Direnilmeye çalışıldı, ama batık Osmanlı maliyesini kurtarmak için tek borç veren Almanya çok bastırdı ve Kafkas cephesini açtırdı. Bu Enver Paşa'nın tercihi değildi ama engel olamadı. Belki iki üç ay daha direnilebilirdi.

- 1914 sonundan 1916 ortalarına kadar, Osmanlı ordusu girdiği cephelerle Alman ordusuna stratejik seviyede destek olsa da, Almanların her istediği yapılmıyordu. Hem Viyana hem İstanbul'dan şikayetçilerdi. 1916 ortasından itibaren işler kötüye gidince, Berlin'in baskısı arttı.

- Nisbeten genç sayılabilecek Enver Paşa'nın başkomutan vekilliğini yaptığı Osmanlı ordusu, Almanların fazla şey beklediği Avusturya ordusuna nisbetle çok daha başarılı oldu. Çanakkaleyi geçirtmedi, Kut'ta bir İngiliz tümenini esir aldı; Galiçya'da Viyana'yı kurtardı.

- Hikayenin sonuna göre tarih yazıp, senaryo üretirsek; geçmişte olan biteni anlayamayacağımız gibi toplumun tarihi düşünce becerisini de iğfal ederiz. Hele işi, devlet adamlarımızı başka devletin piyonu, hain vs. gibi gösterme alışkanlığına götürürsek, işin işinden çıkamayız.

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