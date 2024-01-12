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TFF'den Süper Lig için yarı otomatik ofsayt sistemi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig'in 20. haftasından itibaren kullanılacağını açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 11:17, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:17
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TFF'den Süper Lig için yarı otomatik ofsayt sistemi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Sistemin 20. haftadan itibaren kullanılacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı, "Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak."

Açıklamada ayrıca, "Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek." ifadeleri yer aldı.

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