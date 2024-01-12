Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek

Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı.

Okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak

Hafta boyunca yapılacak etkinlikler, okul içinde hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.

Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.

Okullarda yapılacak faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak, velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edilecek. Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.

Etkinlikler "kış şenliği" havasında olacak

Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.

Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere kadar birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlandı.

Okullardaki nihai planlamayı öğretmenler ve öğrenciler birlikte organize edecek.

15 Ocak Pazartesi günü için etkinlik önerileri

Bilgi yarışması ve kelime oyunu: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve kelimeler hazırlayacak. Yarışmanın aynı saatte her sınıfta uygulanması bekleniyor.

En sevdiğini paylaş: Öğrenciler kendileri için anlamlı bir eşyayı yanında getirecek ve tüm sınıfa o eşyanın hikayesini anlattıktan sonra bir başka arkadaşına hediye edecek.

Kermes: Okul genelinde organize edilecek kermese tüm öğrencilerin katılımıyla yiyecekler getirilecek.

Yetenek paylaşım saati: Öğretmen ve öğrencilerin ortak katılımı ile başvuran herkesin, sahip olduğu bir yeteneğe ya da ilgi duyduğu bir alana dair atölye, sunum, söyleşi gerçekleştirebileceği eğlenceli bir aktivite saati planlandı. Okul genelinde tüm sınıflarda tıpkı bir kulüp saati gibi farklı atölye, sunum ve söyleşiler organize edilecek. İçerikler okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

Görsel sanat, bilim ve spor saati: Okul inisiyatifiyle belirlenecek bir görsel sanat, bilim ya da spor aktivitesi gerçekleştirilecek.

16 Ocak Salı günü için etkinlik önerileri

Hitabet oyunları: Belirlenen iki hitabet oyunu ile öğrencilerin sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak eğlenmesi amaçlandı.

Sosyal sorumluluk ve kitap okuma saati: Okul tercihlerine göre farklı sosyal sorumluluk ve kültür faaliyetleri organize edilebilecek.

Tecrübe paylaşımı söyleşileri: Ünlü ve uzman isimler davet edilebileceği gibi kademelere göre itfaiyeci, polis, doktor gibi çeşitli meslek gruplarından konuşmacılarla eğlenceli, dikkat çekici söyleşiler yapılarak öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

Komedi saati: Sınıflarda fıkraların, hikayelerin anlatıldığı eğlenceli bir paylaşım saati ile öğrencilerin kaynaşması hedeflendi.

17 Ocak Çarşamba günü için yetenek paylaşım saatinin yanı sıra önerilen diğer etkinlikler

Oyun saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak.

Dönem sonu gösterileri: Okul bünyesinde aktif olan koro, tiyatro ekibi, şiir grupları gibi organizasyonların, gösterilerinin sergileneceği bir performans saati düzenlenecek.

Karne öncesi son gün olan 18 Ocak Perşembe günü ise "Gezi günü" etkinliği önerildi.

Böylece, okul tarafından bir gezi programı ile hafta tamamlanacak ve öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.