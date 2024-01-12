Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Başkente yapılacak, Türkiye'nin en büyük adalet sarayına ilişkin bilgi verdi. 6 binada sürdürülen yargı hizmetlerinin tek çatı altında toplanacağını söyledi.

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6 ayrı binada sürdürülüyor bu hizmetler. Bunların tek çatı altına toplanması ile ilgili olarak için uzun zamandır çalışmamız vardı, projemiz vardı. Yapım ihalesi 8 Aralık'ta tamamladık. Sözleşme 18 Aralık'ta gerçekleştirildi

."

"Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan adliyemiz olacak"

Ankara Adliyesi'nin inşaat çalışmalarına başlandığını belirten Tunç, "

40 ay gibi bir süre içinde adliyemiz tamamlanarak Ankaralıların hizmetine sunulmuş olacak. Ankara Adliyemiz Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu yatay mimari şeklinde olacak, dikey değil, toplamda 662 bin metrekare Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan adliyemiz olacak.

Akıllı bina şeklinde tasarlanan gerçekten ankara'ya yakışacak çok önemli projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Hem Türkiyemizin hem de dünyanın da en büyük adalet sarayı olacak

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