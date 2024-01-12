Okan Üniversitesi adrese teslim kadroyu iptal etti
İstanbul Okan Üniversitesi, kadro ilanına alacağı akademisyenin ismini yazdı. İlan, isimle birlikte Resmi Gazetede yayımlandı. Skandalın medyada haber olması sonrasında, Rektörlük bütün ilanı iptal etti
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 13:58, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:02
İstanbul Okan Üniversitesi'nin 25 kişilik öğretim üyesi kadro ilanı 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
İlanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümünün
"profesör doktor" alımı da yer aldı. İlanda, Otelcilik Sektörü, Destinasyon
Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak şartı arandı.
Skandalın Resmi Gazete yayımlanması sonrasında medyada da yer alması üzerine üniversite yönetimi sadece ilgili kadro ilanını değil 25 kişilik tüm kadro ilanını iptal etti.
İşte 10 ve 12 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanlar