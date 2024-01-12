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AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile kalan illerin adaylarını 14 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını söyledi. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurmasını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır.'' ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 14:12, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:36
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AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bazı büyükşehirler ile illerin açıklamalarını yaptık. Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü Ankara merkezli olarak ATO Kongre Salonu'nda toplantımızı yapacağız.

ABD VE İNGİLTERE'NİN HUSİLERİ VURMASI

Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta. Orantılı bir eylem söz konusu değil.

''KIZILDENİZ'İ KAN GÖLÜNE ÇEVİRME HEVESİNDELER''

Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Husiler ABD-İngiltere'ye karşı başarılı savunma yapıyor.

''İSRAİL LAHEY'DE MAHKUM OLACAKTIR''

Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu, bu belgelerle İsrail mahkum olacaktır bunu bekliyoruz. Filistin'e karşı bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Netanyahu'nun kaçacak deliği yok, savunacak imkanı yok. Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı.''

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