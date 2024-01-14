Bir öğretim üyesi başka bir öğretim üyesinin profesör atanmasını dava edebilir mi?

İlk derece mahkemesi: Davacının meşru bir menfaati yok

Dava konusu işlemin dava dışı üçüncü kişi ile ilgili olduğu, davacının ise bu işlemden etkilenmesinin söz konusu olmadığı bu haliyle dava konusu işlemle davacı arasında meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi kurulmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

İstinaf: Davacı jüride yer almış ve atanan şahıs lehine görüş bildirmiştir.

Davacı tarafından her ne kadar atanan öğretim üyesinin uzmanlık alanının iç hastalıkları alanı olmadığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzman olduğu, bu nedenle faydalı olmasının mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de, dava konusu atama işlemine dayanak teşkil eden jüri incelemesi sırasında davacının da görevli olduğu ve 08/03/2021 tarihli jüri raporunda, ...'un özgeçmişi, bilimsel çalışmaları, akademik etkinlik formu ve öğrenim belgelerini içeren başvuru dosyasının incelendiğini, inceleme sonucuna göre ...'un başvurduğu kadroya uygun nitelikte bir aday olduğu kanaatine varıldığını belirttiği, davacının aksi yönde bir görüşü veya muhalefet şerhinin bulunmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemle davacının hukuken korunabilir ciddi ve makul bir menfaat ilişkinin varlığı tespit edilememiştir.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/1441

Karar No: 2023/1229

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:., Temyiz No:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi . Ana Bilim Dalı . Bilim Dalı . olan davacı tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ana bilim dalında Profesör olarak ataması yapılan .'un 14.04.2021 tarihli atama işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararda; dava konusu işlemin dava dışı üçüncü kişi ile ilgili olduğu, davacının ise bu işlemden etkilenmesinin söz konusu olmadığı bu haliyle dava konusu işlemle davacı arasında meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi kurulmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi . Ana Bilim Dalı . Bilim Dalı . olarak görev yapan davacı tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı profesör kadrosuna Doç.Dr. .'un atanmasına ilişkin 14/04/2021 tarihli işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmakta olup, davacı tarafından her ne kadar atanan öğretim üyesinin uzmanlık alanının iç hastalıkları alanı olmadığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzman olduğu, bu nedenle faydalı olmasının mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de, dava konusu atama işlemine dayanak teşkil eden jüri incelemesi sırasında davacının da görevli olduğu ve 08/03/2021 tarihli jüri raporunda, ...'un özgeçmişi, bilimsel çalışmaları, akademik etkinlik formu ve öğrenim belgelerini içeren başvuru dosyasının incelendiğini, inceleme sonucuna göre ...'un başvurduğu kadroya uygun nitelikte bir aday olduğu kanaatine varıldığını belirttiği, davacının aksi yönde bir görüşü veya muhalefet şerhinin bulunmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemle davacının hukuken korunabilir ciddi ve makul bir menfaat ilişkinin varlığı tespit edilemediğinden, davacının atama işleminin iptalini istemekte güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun gerekçe ile reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan karar temyiz edilmiştir. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:., Temyiz No:. sayılı kararıyla; kesin kararın temyiz edilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: ...'un Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığından Doçent olduğu, Fizik Tedavi Uzmanının İç Hastalıklar ana bilim dalı dahiliye profesörlüğüne atamasının yapılmaması gerektiği, iki branşın birbirinden farklı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 15/03/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

