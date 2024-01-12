Fenerbahçe, Rade Krunic transferini açıkladı
Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için Milan'la anlaşmaya varıldığını ve Krunic'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 14:54, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:56
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir transferini daha duyurdu.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada Rade Krunic transferi için Milan'la prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Krunic'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği belirtilerek, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.