Fenerbahçe, Rade Krunic transferini açıkladı

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir transferini daha duyurdu.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada Rade Krunic transferi için Milan'la prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Krunic'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği belirtilerek, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.