İşlerinde usulsüzlük tespit edilen daire başkanı hangi mantıkla yüksekokul sekreteri yapılır!

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 2015-2020 yılları arasında, veri tabanlarına ilişkin alımlara yönelik olarak, davacının da içerisinde bulunduğu beş kişilik komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu hazırlanan raporda ele alınan dönemde yapılan alımlara ilişkin bir çok eksiklik ve usulsüzlüğün tespit edildiği, 6 başlık altında özetlenen eksiklik ve usulsüzlükleri tespit eden raporun davacı tarafından da herhangi bir ihtirazi kayıt düşülmeden imzalandığı, daire başkanı olarak görev yaptığı birimde sayılan gelişmeler yaşanırken ve soruşturma süreçleri devam ederken davacının bu görevinde kalmasının kamu hizmetinin sağlıklı yürütülmesi ve soruşturmaların selameti açısından sakıncalar doğuracağı, bütün bu hususlar gözetilerek davacının görevinden alınmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu..



Davacı: Beni görevden almayıp görevden uzaklaştırması gerekirdi



Davacı, kararının alındığı tarihte hakkında verilmiş ve kesinleşmiş herhangi bir disiplin cezası olmadığından daire başkanlığı (3600 ek göstergeli) görevinden alınarak, yüksek okul sekreteri (2200 ek göstergeli) olarak atanmasının usul ve yasalara aykırı olduğu, soruşturmanın salahiyeti için görevden alınması gerektiği gerekçe olarak gösteriliyor ise bu durumda Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereği hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmesi gerektiğini savunmuştur.



İdare: Görevini yapamamıştır



Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 2015-2020 yılları arasında yapmış olduğu veri tabanlarına ilişkin alımların incelendiği ve davacının da içerisinde bulunduğu beş kişilik komisyon tarafından "İnceleme Raporu" düzenlendiği, daire başkanı olarak görev yapan davacının görevinin gerektirdiği yetki ve sorumluluğun gereğini tam ve anlamıyla yapamadığı; denetim ve kontrol yükümlülüğünü, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sorumluluğunu yerine getiremediği, çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayamadığının tespiti üzerine kamu hizmetlerinin gerekleri esas alınarak dava konusu atama işleminin tesis edildiği savunulmaktadır.T.C.



DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE



Esas No: 2022/4234

Karar No: 2023/2488



İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.



YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

... Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde daire başkanı olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Yabancı Diller Yüksekokuluna yüksekokul sekreteri olarak atanmasına ilişkin E-. sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan. tarih ve . sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesinin. günlü, E:.; K:. sayılı kararıyla; Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 2015-2020 yılları arasında, veri tabanlarına ilişkin alımlara yönelik olarak, davacının da içerisinde bulunduğu beş kişilik komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu hazırlanan raporda ele alınan dönemde yapılan alımlara ilişkin bir çok eksiklik ve usulsüzlüğün tespit edildiği, 6 başlık altında özetlenen eksiklik ve usulsüzlükleri tespit eden raporun davacı tarafından da herhangi bir ihtirazi kayıt düşülmeden imzalandığı, daire başkanı olarak görev yaptığı birimde sayılan gelişmeler yaşanırken ve soruşturma süreçleri devam ederken davacının bu görevinde kalmasının kamu hizmetinin sağlıklı yürütülmesi ve soruşturmaların selameti açısından sakıncalar doğuracağı, bütün bu hususlar gözetilerek davacının görevinden alınmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu, takdir hakkının objektif olarak kullanıldığı, davacının yeni atandığı görevinde kazanılmış hak aylık derecesinin muhafaza edildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve diğer ilgili mevzuatta kazanılmış hak aylık derecesi haricinde ek göstergenin kazanılmış bir hak olarak düzenlenmediği, belirlenen kıstaslar dahilinde daha düşük bir ek göstergeli göreve atanmanın mümkün olduğu hususları dikkate alındığında; davacının Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak Yabancı Diller Yüksekokuluna yüksekokul sekreteri olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.



TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; dava konusu işlemin dayanağı olan. günlü . sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının alındığı tarihte hakkında verilmiş ve kesinleşmiş herhangi bir disiplin cezası olmadığından daire başkanlığı (3600 ek göstergeli) görevinden alınarak, yüksek okul sekreteri (2200 ek göstergeli) olarak atanmasının usul ve yasalara aykırı olduğu, soruşturmanın salahiyeti için görevden alınması gerektiği gerekçe olarak gösteriliyor ise bu durumda Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereği hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmesi gerektiği, dava konusu işlemin dayanağı. günlü . sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının alındığı tarihten sonra verilen ve kesinleşmeyen disiplin cezalarının, görevden alınarak alt göreve atanmasının gerekçesi olamayacağı ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.



KARŞI TARAFIN CEVABI:

Dava konusu işlemin sebep unsurunun; davalının Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada söz konusu birimin veri tabanlarına ilişkin alımların incelenmesi neticesinde usulsüzlüklerin somut şekilde ortaya çıkması olduğu, Rektörlük Makamının... tarih ve E.. sayılı yazısı gereğince; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 2015-2020 yılları arasında yapmış olduğu veri tabanlarına ilişkin alımların incelendiği ve davacının da içerisinde bulunduğu beş kişilik komisyon tarafından "İnceleme Raporu" düzenlendiği, daire başkanı olarak görev yapan davacının görevinin gerektirdiği yetki ve sorumluluğun gereğini tam ve anlamıyla yapamadığı; denetim ve kontrol yükümlülüğünü, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sorumluluğunu yerine getiremediği, çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayamadığının tespiti üzerine kamu hizmetlerinin gerekleri esas alınarak dava konusu atama işleminin tesis edildiği savunulmaktadır.



DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.



TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:



HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.



KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 04/05/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.