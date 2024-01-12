Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.