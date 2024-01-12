Elektrik akımına kapılan şahıs öldü

Olay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazide elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden şahsın, 1987 doğumlu Mahmut Kurt olduğunu tespit etti. Kurt'un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.