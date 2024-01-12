Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,9970 29,9980 30,0940 30,0950 Avro 32,8560 32,8570 33,0160 33,0170 Sterlin 38,0730 38,1800 38,3350 38,4520 İsviçre Frangı 35,0720 35,2470 35,2980 35,4750 ANKARA ABD Doları 29,9670 30,0470 30,0640 30,1440 Avro 32,8160 32,8960 32,9760 33,0560 Sterlin 38,0130 38,2230 38,2750 38,4850