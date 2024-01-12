Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 17:58, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,9970
|29,9980
|30,0940
|30,0950
|Avro
|32,8560
|32,8570
|33,0160
|33,0170
|Sterlin
|38,0730
|38,1800
|38,3350
|38,4520
|İsviçre Frangı
|35,0720
|35,2470
|35,2980
|35,4750
|ANKARA
|ABD Doları
|29,9670
|30,0470
|30,0640
|30,1440
|Avro
|32,8160
|32,8960
|32,9760
|33,0560
|Sterlin
|38,0130
|38,2230
|38,2750
|38,4850