Cumhur İttifakı adayı kim olmalı? Anket sonucu açıklandı

"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANKARA"

- CHP Adayı Mansur Yavaş'ın belirlenmesi sonrası, Cumhur İttifakı adayı sizce kim olmalıdır?

- Seçim senaryolarına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?

Ankara ilinde, 03 - 08 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülen bu araştırmada, toplam 2100 katılımcı ile yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, demografik özelliklerin yanı sıra Mart 2019 yerel seçimleri ve Mayıs 2023 genel seçimlerine dair kotalar da uygulanmıştır. Araştırmanın hata payı +/- 2,2 olarak belirlenmiştir ve finansmanı öz kaynaklar tarafından sağlanmıştır