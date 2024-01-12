FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonunda İzmir'de yakalanan 3 şüpheli daha tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, 10 Ocak'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, İzmir merkez, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ikamet eden 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün tutuklanmıştı.