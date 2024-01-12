Tokat'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 19:25, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:01
G.K. idaresindeki 60 ABB 394 plakalı otomobil, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi Hz. Ömer Camisi yakınlarında, Ü.B. yönetimindeki 60 S 0061 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.