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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davası sonrası açıklama yaptı

"Tabiatıyla Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barışı ve istikrarın tesisinin mümkün olmayacağını artık herkes görmelidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 19:44, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:24
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davası sonrası açıklama yaptı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını içeren ihtiyati tedbirlerin alınması talebinde bulunduğunu anımsatarak, "Bu başvuru çerçevesinde UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren geçici tedbir kararı almasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yüksel, TBMM Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'den oluşan TBMM heyeti, Güney Afrika'nın Lahey merkezli UAD'de İsrail'e karşı açtıkları soykırım davasının duruşmalarının sona ermesinin ardından Divan binasından çıkışında, basına açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini ihlal gerekçesiyle UAD'de açtığı davada İsrail tarafının sunumlarını yaptığını kaydeden Yüksel, TBMM heyetinin de duruşmayı Barış Sarayı'ndaki salonda takip ettiğini anlattı.

Duruşmaya uluslararası kamuoyu tarafından yoğun bir ilgi gösterildiğini ve dünya kamuoyunda farkındalığın arttığını belirten Yüksel, "UAD'ye Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruyu memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Yüksel, başlayan sürece Türk halkının desteğini de yineleyerek, "Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti, Divandan aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren ihtiyati tedbirlere hükmetmesi talebinde bulunmuştu. Bu başvuru çerçevesinde UAD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren geçici tedbir kararı almasını bekliyoruz." diye konuştu.

UAD'nin değerlendirmesini titizlikle yapacağına inandığını belirten Yüksel, "Alınacak kararın takipçisi olacağız, meseleyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tabiatıyla Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barışı ve istikrarın tesisinin mümkün olmayacağını artık herkes görmelidir." ifadelerini kullandı.

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