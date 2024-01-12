Kastamonu'da meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 22:11, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 22:12
Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal Demirbaş'ın üzerine demir parçası düştü.
İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Celal Demirbaş ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sepetçi'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.