Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden 'Şehit olan askerlerimizin isimleri' iddiasıyla ilgili açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla bugün yapılan paylaşımların doğru olmadığını, isimlerin Ağustos 2023'te şehit olan askerlere ait olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bot hesaplar da kullanılarak birçok sosyal medya hesabından bugün şehit olan askerlerin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen dezenformasyon faaliyetinin tespit edildiği belirtildi.

Bu hesaplardan, "Askerlerimizin isimleri" iddiasıyla birebir aynı paylaşımların yapıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehit olan askerlerimizin isimleri' iddiasıyla yapılan paylaşımlardaki isimler bugün değil, Ağustos 2023'te şehit olan askerlerimizin isimleridir. Asılsız bilgileri paylaşarak terör örgütlerinin manipülasyonlarını yaymamaya dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."