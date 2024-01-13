13 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

13 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 00:00, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:03
Yazdır
13 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi ve Gençlik Merkezi açılışı ile Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mezuniyet Programı'na katılacak.

(Eskişehir/10.30/11.45/15.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Rize/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor-Bitexen Giresunspor, Adanaspor-Boluspor ve Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Muğla/13.30/Adana/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 20. hafta 2 müsabakayla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Samsun/15.30/İzmir/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin, Emlak Konut-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/14.00/İstanbul/14.00/Ankara/17.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına, Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Spor Toto ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Şırnak/14.00/Ordu/15.00/Ankara/İzmir/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, VakıfBank-Beşiktaş Ayos maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.

(Ankara/14.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/14.00/İzmir/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber