13 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına, Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Spor Toto ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor-Bitexen Giresunspor, Adanaspor-Boluspor ve Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi ve Gençlik Merkezi açılışı ile Aday Din Görevlileri 1. Dönem Mezuniyet Programı'na katılacak.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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