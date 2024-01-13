İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı

Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildi
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Bakan Tunç: Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatı 40 ay içinde bitirilecek
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında zam yolda
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı

"İsmim önemli değil. İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir"- "Çıplak gözlerimle mavi dünyaya baktığımda nasıl hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum. Kanatsız bir uzayda uçabilmek harika bir duygu olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 07:02, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 07:17
Yazdır
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "İsmim önemli değil. İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir." dedi.

İlk Türk astronot Gezeravcı, sosyal medya hesabından kendini tanıttığı ve uzay yolculuğuna nasıl başladığına dair açıklamalar yaptığı bir video paylaştı.

Henüz 5-6 yaşlarında köyde büyükannesinin yanındayken ilk kez bir uçak gördüğünü anlatan Gezeravcı, büyükannesine hemen "o uçağın sürücüsü olmak istediğini" söylediğini aktardı.

Gezeravcı, kanatlarla gökyüzünde her türlü manevrayı yapabilme duygusunun kendisini her zaman çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Şu ana kadar yapabildiğim en fazla 51 bin fitti. Çıplak gözlerimle mavi dünyaya baktığımda nasıl hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum. Kanatsız bir uzayda uçabilmek harika bir duygu olacak." diye konuştu.

Ülke olarak bu alanın tamamen dışında kaldıkları için uzayın hiçbir zaman hayallerinin bir parçası olmadığının altını çizen Gezeravcı, dolayısıyla belgeseller ya da filmlerde uzayla ilgili bir konu gördüğünde hemen kendisine bu hayalin başka milletlere ait olduğu yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.

- "Önemli olan uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmek"

Gezeravcı, bir gece yarısı operasyonel uçuştan dönerken haberlere baktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. yıl tarihinde uzaya ilk Türk insanını gönderme yönündeki "paha biçilemez kararı ilan ettiğini" gördüğünü belirtti.

Türkiye gibi bir ülke için bunun önemli olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bu, çocuklarımızın hayallerini her zaman engelleyen bir perdenin aralanmasıdır. O andan itibaren bu konuyu ciddi olarak düşünmeye başladım. Bu, gerçekleşmesini istediğimiz gerçekten uzun ve zorlu bir süreçti. Programa seçildik. Harika bir duyguydu. İsmim önemli değil. İnsanlar için önemli olan ülkesinin geleceğe adım atabilecek kadar kararlı olduğunu hatırlamak ve gökyüzünün sınırlarına kadar değil, uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmektir."

- Görev arkadaşlarından Gezeravcı'ya övgü

Öte yandan videoda Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'ın görüşlerine de yer verildi.

Michael Lopez-Alegria, Gezeravcı için "Alper kibar ve aynı zamanda profesyonel birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Walter Villadei de "Alper çok mütevazi ama çok hassas, çok çok eşsiz bir insan." ifadesini kullandı.

Marcus Wandt ise "Çok farklı kültürlerden gelmemize rağmen geçmişlerimiz benzer. Böylece ortak dilimizi bulmak kolay oldu." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber