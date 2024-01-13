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Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 46 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 07:17, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 07:18
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Kocaeli merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün adliyeye sevk edilen 43 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 39 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan dosya kapsamında tespiti yapılan 2 şüphelinin de dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

E-ticaret ve ilan platformlarına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünler içeren sahte satılık ilanlar koyarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde 9 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alınmış, bu sayı daha sonra 46'ya yükselmişti.

Aramalarda 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, zanlıların, müştekilerle açık hatlar üzerinden sürekli görüşerek piyasa fiyatından ucuza anlaşılan ürünler için kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle ücret alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilmişti.

Mağdur 30 kişi arasında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir afetzedenin de bulunduğu, şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 lira para giriş çıkışı olduğu belirlenmişti.

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