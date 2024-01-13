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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 07:45, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 07:57
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Köroğlu'nun Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

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