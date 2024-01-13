Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 08:15, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 08:29
Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.
Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.