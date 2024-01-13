Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

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