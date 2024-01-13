Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.