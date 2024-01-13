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Bakanlığın üst sınırdan ceza kestiği fenomene bir ceza da vergi dairesinden geldi

Otomobilin karaborsaya düştüğü dönemde sosyal medyada çektiği al-sat videolarıyla ünlenen "6ilerimetehan" lakaplı Metehan Meşe'ye geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 bin lira ceza kesilmişti. Meşe'ye bir kötü haber de Vergi Dairesi'nden geldi. Vergi Dairesi'nin 700 bin lira vergi cezası kestiği Metehan Meşe, "Al-sat yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 09:25, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:35
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Bakanlığın üst sınırdan ceza kestiği fenomene bir ceza da vergi dairesinden geldi

Sosyal medyada "6ilerimetehan" lakabıyla çektiği al-sat videoları ile ünlenen Metehan Meşe'nin geçtiğimiz aylarda yetki belgesi olmadan satış yaptığı tespit edilmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan para cezası kesilen Meşe 300 bin lira ödemişti. Yaptığı satışlarda vergilerini ödemeyen Meşe'ye bir kötü haber de Vergi Dairesi'nden geldi. 2022-2023 yılları arası al-sat yaptığı 48 aracın vergisini ödemeyen Meşe'ye 700 bin lira ceza daha kesildi. Toplam 1 milyon lirayı bulan para cezası sonrası açıklama yapan Meşe ise "Al-sat yapmaya devam edeceğim. Sonuçta buradan rızkımızı geçimimizi sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplam ceza 1 milyon lirayı buldu

Yetki belgesi bulunmadan alım satım yapan Metehan Meşe'ye Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 lira ceza kesilmişti. Alım satımlarda ödenmeyen vergi borcu nedeniyle 700 bin lira daha ceza kesilen Meşe'nin toplam cezası 1 milyon lirayı buldu. Kendisine verilen ceza konusunda haklı olmadığını iddia eden Meşe, "Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi'nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira. Biz ticaret yapıyoruz. Kötü bir şey yapmadık ticaret yaptık. Araba alıp sattık. Araba alım satım yaparken aradaki karımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı Vergi Dairesi bizi incelemeye aldı ve uzlaştırma ile 700 bin lira ceza ekledi. Nasıl olacak bilmiyorum, ödeyeceğiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Tabi ki burada haklı değilim netice olarak vergisini ödemedim. O konuda bir şey diyemem" dedi.

"Araç piyasasını düşürmenin bedeli bana 1 milyon liraya patladı"

Kendisine kesilen cezaların ardından araç piyasasının düştüğünü söyleyen Meşe, "Bana 2 ay verin araç piyasasını düşüreyim demiştim. Araç piyasasını düşürmenin bedeli bana 1 milyon liraya patlamış oldu. Galerici açmak yetki belgesi alma işlemleri biraz daha kolaylaştırılsa insanlar için daha kolay olur. Ama şunu unutmayalım. Vekalet ile aldığım için de ceza yedim. Babamın üstüne sattığım arabadan da ceza yedim. Babama ceza gidecekti ticari amaçlı ben sattığımı söyledim, ceza bana gelmiş oldu" şeklinde konuştu.

Eş dost vekaletiyle al-sat yapmış

Meşe sözlerini şöyle sürdürdü: "Galerici olmak isteyenler için galerici belgesi almak çok zor. Yetki belgesi ve yeterlilik belgesi almak zor olduğu için insanlar böyle yollara başvuruyor. Bu biraz daha kolaylaştırılsa daha mantıklı olabilir. Vekalet ile sattığım araçlar için ceza yedim. 700 bin liranın içinde eşimin, babamın, kayınbiraderimin ve vekalet ile sattığım hepsi dahil. Herkes gibi eşten dosttan vekalet alarak satmaya devam ettim. O vekaletlerin dahi cezası eklenmiş şekilde 700 bin lira. Ticaret Bakanlığı da yetki belgem olmadığı için 300 bin lira ceza kesmişti. Şunu da unutmayalım Peygamber Efendimizin dediği gibi 'rızkın 10'da 9'u ticarettedir'"

"Al-sat yapmaya devam edeceğim"

Yediği cezaların ardından al sat yapmaya devam edeceğini belirten Meşe, "Al-sat yapmaya devam edeceğim. Sonuçta buradan rızkımızı geçimimizi sağlıyoruz. Şu an belgelerimiz almak için çalışıyoruz. Biraz daha kolaylaştırılsa insanlar da kaçamak yol aramaz. Şimdi belge alacağım dükkanın içi 80 metrekare ve evin altı olmayacak. Araba satıyoruz. Burada dükkan olsa ne olacak dışarıdan satsam ne olacak. Araba sattığım için vergimi ödemek istiyorum, ödeyemiyorum. Direkt ceza olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

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