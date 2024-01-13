MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod Faik AYDIN'ı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Faik AYDIN, Türkiye sınırından yaklaşık 160 km derinlikte saklanıyordu.

Adım Adım Operasyon

Yakın takibe alınan terörist Faik AYDIN'ın Avrupa'da faaliyet içinde olduğu tespit edildi. MİT'in etkin istihbarat ağı sayesinde Avrupa'da yaptığı örgütsel faaliyetler ortaya çıkarıldı.

AYDIN'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi. Aldığı ideolojik ve akademik eğitimler sayesinde örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlendi. Faik AYDIN için operasyon kararı alındı.

Terörist AYDIN'ın faaliyetlerinin sonlandırılması için saha ajanlarının da katılımıyla hassas bir çalışma gerçekleştirildi. Uygun zaman ve koşulların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Renas Raperin kod Faik AYDIN Türkiye'nin 160 km ötesinde Irak'ta etkisiz hale getirildi.

Avrupa'da PKK Adına Faaliyet Yürütüyordu

AYDIN, PKK/KCK'nın Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer aldı. Son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptı. AYDIN Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Kuzey Irak'a geçerek örgütün silahlı kadrosuna katıldı.

Faik AYDIN Kimdir?

Faik AYDIN, Türkiye'de PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmalarında aktif bir şekilde rol aldı. Daha sonra örgütsel faaliyetlerine Avrupa'da devam etti. 2015 yılına kadar PKK/KCK'nın özellikle Fransa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalara katıldı.

Ağustos 2015'te Irak'a geçerek örgütün kırsal kadrolarında görev almaya başladı. AYDIN, Irak/Asos Mazlum Doğan Akademilerinde eğitim aldı. PKK/KCK'ya yeni katılan unsurlara ideolojik eğitimler verdi. Son olarak ise Kerkük Eyaletine bağlı Süleymaniye/Çemçemal kırsalında bulunan Ş.Yılmaz Dersim Taburuna katıldı.

Muş Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla alınmış tutuklama/yakalama kaydı bulunan Faik AYDIN'ın, örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği tespit edildi.

Faik AYDIN'ın kardeşlerinden Ferhat kod Saygı AYDIN, 2014-2018 yılları arasında Erzurum'da gerçekleşen terör olaylarında aktif bir şekilde görev alıyordu. Saygı AYDIN, 2018'de etkisiz hale getirilmişti. AYDIN'ın diğer kardeşlerinden Renas kod Ferhat AYDIN ise 2013-2014 yıllarında PKK/YPG bünyesindeyken Suriye'de ölmüştü. AYDIN ailesinin PKK/KCK nezdinde "değer ailesi" olarak görüldüğü öğrenildi.



