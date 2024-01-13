Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler." ifadesi kullanıldı.

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