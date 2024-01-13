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ABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husilerin 'terörist grup' olduğunu düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki Husilerin "terörist grup" olarak tanımlanıp tanımlanamayacağına ilişkin soruya "Bence öyleler." diye cevap verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 12:35, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:37
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ABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husilerin 'terörist grup' olduğunu düşünüyor

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre Biden, Pensilvanya'da bir işletmeyi ziyaretinde, Yemen'deki Husileri "Terörist grup olarak tanımlar mısınız?" sorusuna, "Bence öyleler." yanıtını verdi.

"Husiler, ölçüyü aşan davranışlarına devam ederse müttefiklerimizle birlikte yanıt verdiğimizden emin olacağız." diyen Biden, ABD'nin İran ile "fiilen vekalet savaşında olmadığını" sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak ABD ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Biden, sonuncusu 9 Ocak'ta gerçekleşen ve Husilerin doğrudan ABD gemilerini hedef aldığı bir dizi saldırıya, uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini kaydetmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de "Tansiyonu artırmak istemiyoruz, son birkaç gündür Husilerle yaşananların ötesinde bölgede tansiyonu artırmak için bir neden yok. Gerilimi onlar artırdılar. İran'la bir çatışma peşinde değiliz." değerlendirmesini yapmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde terörist örgüt listesinde olan Husiler, Joe Biden döneminin başlamasıyla 2021 Şubat ayı ortalarında terör listesinden çıkarılmıştı.

- Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

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