Şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

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