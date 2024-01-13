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Zafer Partisi İBB adayını açıkladı

Zafer Partisi'nin yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 15:35, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 15:36
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Zafer Partisi İBB adayını açıkladı

Zafer Partisi, İstanbul Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı düzenledi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında başta Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, parti temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İBB Başkan adayının Azmi Karamahmutoğlu olarak belirlendiğini açıkladı.

KARAMAHMUTOĞLU İSTANBUL HALKINA GÜZEL GÜNLER SÖZÜ VERDİ

Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu "Hormonlu bir şekilde artan İstanbul nüfusunu sağlıklı bir şekilde seyreltebilmek için evvela kaçak ve göçmenle başlayabilmek için bir hanede çok sayıda kaçak mülteci nüfusun kalmasına izin vermeyeceğiz. İkametgah usulünde sınırlamalar getireceğiz. Alacağımız sosyal, maddi ve fiziki önlemlerle güçlü, kudretli kent yönetiminde söz sahibi olan, sözünü dinleten bir belediyecilik anlayışıyla yine eski güzel günlerde olduğu gibi çocuklarımız, gençlerimiz, İstanbul'un sokak ve caddelerinde, gündüz veya gece saatinde, yahut şafak söktüğünde gezip dolaşabilecek, kültürel, sanatsal, eğlence hayatına devam edebilecek." diye konuştu.

İlçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şu şekilde:

"Adalar Hüseyin Avni Borluk,
Kadıköy Tuğrul Kihtir,
Maltepe Sibel Zeren,
Tuzla Akın Gürkan,
Ümraniye Jülide Sarıkaya Kurduoğlu,
Bayrampaşa Tarkan Güler,
Beyoğlu Selim Aydın Gümüşdal,
Zeytinburnu Aydemir Alıçlar,
Avcılar Umut Basmacı,
Bahçelievler Ulaş Öztürk,
Bakırköy Türker Tolga Topaloğlu,
Pendik Kürşat Dağ,
Beylikdüzü Özcan Aksu,
Büyükçekmece Yaşar Öztürk,
Küçükçekmece Emre Met,
Silivri Murat Demirkol"

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