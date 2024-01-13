Türk Metal, MESS'in yeni teklifini kabul etmedi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında teklifini revize etti. MESS, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 73'e yükseltti.

Grev kararı alan ve şirketlere bildiren Türk Metal ise revize edilmiş teklifi kabul etmedi. Sendikadan yapılan açıklamada kazanılmış hakları geriye götürecek tekliflerin hala masada tutulmaya devam ettiği belirtildi.

Türk Metal'den yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: "MESS'in daveti üzerine bugün (13 Ocak 2024 tarihinde) Merkez Ofislerinde gerçekleşen toplantıda İşveren tarafı; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce %32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etmiştir. MESS'in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisi %73 oranındadır.

MESS ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 90 oranında zam teklif etmiştir. Sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelemiştir.

Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır."