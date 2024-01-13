İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 gözaltı

Operasyonda şüphelilerin iş yerlerindeki aramalarda 2 milyon değerinde naylon fatura, 1 pos cihazı, 1 senet koçanı, 15 e-arşiv fatura, 1 doldurulmuş senet, 1 defter, 1 ajanda, 2 laptop, 1 pompalı tüfek, 3 kartuş, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

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