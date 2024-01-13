Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı başladı

F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vuruyor. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonlarında 29 hedefin imha edildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.

Toplantıda, bölgedeki son durum, şu an yürütülen operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak. İlgili bakanlar Cumhurbaşkanı'na brifing verecek.

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