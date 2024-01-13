Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 110 hesaba işlem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yayınlar yapan 110 şüphelinin tespi edildiğini açıkladı.
95 şüphelinin yurtdışında olduğu ve haklarında işlem başlatıldığını açıklayan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6'sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." dedi.
Öte yandan Yerlikaya, 110 hesap yöneticisi ve kullanıcılarının 98'ine bölücü terör örgütü propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldığını kaydetti.
Pençe Kilit Harekat bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️1️0️ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit. pic.twitter.com/Wd7F8rD8DAAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024