Ulusal Süt Konseyi duyurdu: Çiğ süt tavsiye fiyatına zam

Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.

Duyuruda, "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru "USK tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatı, USK tarafından hazırlanan üretim maliyeti tarafından bakarsanız makul ancak üreticinin gerçekleşen maliyetleri açısından bakılınca beklentileri karşılamıyor.Bu nedenle çiğ süt üretim maliyetinin belirlenmesini bir standarta bağlamak ve geneli en iyi temsil edecek şekilde doğru tespit etmek gerekir"

Unutulmaması gereken bir konu daha vardır ki; üretici tarafından karşılanması durumunda, soğutma ve nakliye bedeli de ayrıca hesaplanacak ve bu bedele yüzde 20 KDV eklenerek alıcıya ayrıca fatura edilecektir. ifadelerini kullandı.

Doğru yaptığı açıklamada üreticilerin isteklerini ise şöyle sıraladı:

"1- Piyasada ve Borsalarda fiyatları belli olan hammaddeler ile üretilen yemde de bakanlığımızca maliyet belirlenerek en çok kullanılan yem gruplarında tavsiye fiyatı açıklansın ve keyfi zamlara son verilsin.

2- Tarım Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek onaylanan ve USK tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatı piyasadaki farklı yağ oranlarıyla pazarlanan kutulu süt fiyatlarının de temel girdi belirleyicisidir. Ohalde, yapılan ısıl işlem, yağının alınması, kutulanması ve pazarlanması gibi safhalarının da incelenerek farklı yağ oranlarında kutu süt tavsiye fiyatı da belirlensin ve çiftçiden 13.50'ye alınan çiğ süt yağı alındıktan sonra kutulanarak 35-36 TL'ye kadar tüketiciye satılamasın. Açıklanan çiğ süt fiyatının üretimin devamını ve inek kesimlerini durdurup, çiftçimizin kazanarak ayakta kalmasını sağlamasını temenni ederim."