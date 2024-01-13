İmamoğlu'ndan teröre tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Beşiktaş Karanfilköy'deki dairelerin hak sahiplerine tahsis edilmesi çekiliş törenine katıldı.

İmamoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan askerleri rahmetle anıp yaralı askerlere de şifa diledi.

"Yıllardır bu lanet olası terör belasının derdini çekiyoruz ve evlerimize kederler çöküyor." diye konuşan İmamoğlu, "Türkiyemiz için ne yazık ki terör beka sorunlarından birisidir. Ve bunu aşmak da bizim elimizdedir." dedi.

İmamoğlu, "Ben başta bir baba olarak üzülüyorum. Hepimizin evlatları bugün eğer yaşamlarını sürdürüyorsa hayatlarını devam ettiriyorsa, o şehitlerimizin bu mücadelesi sayesinde." ifadelerini kullandı.