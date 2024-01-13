- "Tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
11 il için yoğun kar uyarısı
11 il için yoğun kar uyarısı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 60 şüpheli tespit edildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit asker sayısı 9 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
Moody's Türkiye kararını açıkladı: Pozitife çevirdi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Yeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildi
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
'AYM kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz'
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
Bakan Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
'49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik'
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Cevdet Yılmaz: Emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
AYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez buldu
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: Herkes yer içer hesabı Seçil öder
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
AK Parti Ankara ve kalan illerin adayı pazar günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler

'Tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, panelde yaptığı konuşmada "Kanuni düzenlemenin kanunların genellik ilkesinden kaynaklı 'Buraya ilişkin spesifik bir şey yapılamaz.' denilerek ötelenen bir hak mağduriyeti var. Onun için diğer hak mağduriyetlerini de kapsayacak şekilde genel çerçeve üretilmeli. Geçmişe yönelik mali hakların tazmini, açıkta geçen sürelerde sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ilgili tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 20:46, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 20:48
Yazdır
'Tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı'

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ile 28 Şubat Öğrenci Derneği tarafından "Sabır, Mücadele ve Zafer" temasıyla 28 Şubat Büyük Buluşma Paneli gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, akademisyen-yazar Yusuf Kaplan ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Hilal Kaplan katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

28 Şubat sürecine ilişkin videonun gösterildiği programın açılış konuşmalarını, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşen Topaloğlu ve 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas yaptı.

Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Elif Olmak Zordur" şiirini ve "Sakarya Türküsü"nü okumasının ardından moderatörlüğünü gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün yaptığı panele geçildi.

- "Epsteinler, 28 Şubat'ta da vardı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, panelde yaptığı konuşmasına, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyerek başladı.

ABD'de Epstein çirkinliği ve Şabat tünellerinin gündemde olduğunu belirten Yalçın, "O günün (28 Şubat) de Epsteinleri vardı, bir sürü cinayet işlediler. Kahraman gibi ortada gezmeye çalıştılar. Kiminin omzu kalabalıktı, kiminin arkası kalabalıktı, kiminin de ensesi kabarıktı. Ama Epsteinler, 28 Şubat'ta da vardı. Şabat tünelleri de vardı. Cinayetlerin işlendiği tüneller de vardı." diye konuştu.

Yalçın, 28 Şubat mağdurlarının bazı beklentilerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kamuya yeniden geri dönebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerekiyordu. 2006'da yapılan yasal düzenlemeyle arkadaşlarımızdan bir kısmı geri dönebildi. Ama hepsi dönebildi mi? Hayır. Tüm hakları iade edildi mi? Hayır. Sigortalarından özlük boyutuyla ücretlerine kadar hakkı teslim etme yönündeki adımlar 28 Şubat mağdurlarına tam olarak uygulandı mı? Hayır. Önemli adımlar atıldı. Ama yeterli adım atılmadı hala sürecin mağdurları var. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerçekten hukuki boyutuyla çok derin nitelikli tartışmalar yaparak, bahane üretilmeden, iş savsaklanmadan, zamana yayılmadan, zamanında bu mağduriyetlerin önüne geçecek adımlara ihtiyaç var."

- "Tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı"

Sorunun çözümü için ne yapılabileceğine ilişkin tespitleri olduğu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Kanuni düzenlemenin kanunların genellik ilkesinden kaynaklı 'Buraya ilişkin spesifik bir şey yapılamaz.' denilerek ötelenen bir hak mağduriyeti var. Onun için diğer hak mağduriyetlerini de kapsayacak şekilde genel çerçeve üretilmeli. Geçmişe yönelik mali hakların tazmini, açıkta geçen sürelerde sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ilgili tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir komisyon kurulmalı. OHAL Komisyonu gibi. İnsanlar oraya müracaat etmeli, onlar bunları dinlemeli ve bir rapor tutmalı. O rapor kişinin hakkını teslim etmek için geçerli sayılmalı. Devlet de o komisyonun hakemliğine güvenerek onların tüm haklarını iade etmeli."

Panelde, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, akademisyen-yazar Yusuf Kaplan ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Hilal Kaplan da birer konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber