'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 20:56, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 20:57
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan iddiaları tek tek değerlendiriyor. Gerçek dışı paylaşımlar kanıtlarıyla çürütülmeye devam ediyor.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, " 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.