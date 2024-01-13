Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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