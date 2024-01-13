Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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