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2024 Prefabrik Ev Fiyat Listesi ve Modelleri

Kaynak : Advertorial
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2024 Prefabrik Ev Fiyat Listesi ve Modelleri

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2024 Prefabrik Ev Fiyat Listesi ve Modelleri

Türkiyenin en kaliteli prefabrik ev firmalarından biri olan ideal ev prefabrik yapı san. tic. ltd. şti. türkiyenin her yerine en kaliteli en iyi ısı izolasyonlu en modern prefabrik evleri üretip göndermektedir.
Kampanyalı prefabrik evlerin fiyat listesi aşağıda bulunmaktadır.

Prefabrik Evde Yaz Kış yaşanır mı ?
Prefabrik evlerimizde yaz kış rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Prefabrik evlerde yazları serin kışları ise sıcak olmaktadır. Bunun sebebi prefabrik evlerimizde tüm duvarlarda kullandığımız 16 dns yoğunluğunda 8.5 santim eps strafordur. Bu prefabrik evde ısı izolasyonunu çok iyi bir seviyede tutmaktadır. Prefabrik evlerin çatısında da izolasyon onlamına cam yünü bulunmaktadır. Bu sayede evlerde yaz kış rahatlıkla hiçbir soru işareti olmadan yaşayabilirsiniz.

Peki neden prefabrik ev almalısınız ?

  • İnşaat süresi, hem kısadır hemde iklim ve mevsime bağlı değildir.
  • Tüm maliyetler sözleşme anında belirlenerek sabitlenir.
  • Güçlü ısı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlar.
  • Kurulduktan sonra sökülüp dilediğiniz yere taşınır.
  • Subasman (Zemin Betonu) dışında betona ihtiyaç duymaz. Her iklim koşulunda, güvenle kullanılır.
  • Daha az ve kontrol edilebilir sevkiyatlar nedeniyle nakliye giderleri düşüktür.
  • Binanın kısa sürede teslimi (10-45 gün) satış ve kira getirisi olarak avantaj sağlar.
  • Pratik hazır yapılarda toplam bina ağırlığının daha az olması nedeniyle temel maliyeti azdır.
  • Bakım ihtiyacı yok denilecek kadar az olmakla birlikte, yenileme ve değişiklik ihtiyaçlarına sınırsız çözümler sunabilmesi, tüm tadilat ve yenilemelerin düşük maliyetli ve kolay oluşu bina değerini ömür boyu yüksek tutar.
  • Modüler sisteminde üretilir. Neredeyse tüm imalatlar, projede belirlenen miktarda ve mekanik montajla uygulanabilir olduğundan malzemenin fire ve zayiatı yok denecek kadar az olur.
  • Tüm projelerin yalıtım özellikleri, bölgesel ve iklimsel verilere göre tasarlandığından binaya yapılan ilk harcama kısa sürede kendini amorti edebilir.

    PREFABRİK EV FİYATLARI
    Ev Metrekaresi Oda Sayısı Fiyatı Stok Kodu
    50 m2 Prefabrik Ev 2+1 349.900 TL IP 050
    55 m2 Prefabrik Ev 2+1 379.900 TL IP 055
    59 m2 Prefabrik Ev 2+1 394.900 TL IP 059
    70 m2 Prefabrik Ev 2+1 389.900 TL IP 070
    75 m2 Prefabrik Ev 2+1 449.900 TL IP 075
    69 m2 Prefabrik Ev 2+1 459.900 TL IP 0690 T
    79 m2 Prefabrik Ev 2+1 256.900 TL IP 079
    74 m2 Prefabrik Ev 2+1 464.900 TL IP 074
    78 m2 Prefabrik Ev 2+1 459.900 TL IP 078
    81 m2 Prefabrik Ev 3+1 529.900 TL IP 081
    85 m2 Prefabrik Ev 3+1 554.900 TL IP 085
    90 m2 Prefabrik Ev 3+1 569.900 TL IP 090
    108 m2 Prefabrik Ev 2+1 659.900 TL IP 101
    112 m2 Prefabrik Ev 3+1 619.900 TL IP 112
    100 m2 Prefabrik Ev 3+1 594.900 TL IP 100
    113 m2 Prefabrik Ev 4+1 714.900 TL IP 113
    120 m2 Prefabrik Ev 3+1 734.900 TL IP 120
    121 m2 Prefabrik Ev 3+1 764.900 TL IP 121
    126 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı 3+1 839.900 TL IP 126 T
    110 m2 Prefabrik Ev 2+1 889.900 TL IP 110
    150 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı 4+1 859.900 TL IP 150 T
    126 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı 3+1 949.900 TL IP 126
    136 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı 4+1 999.900 TL IP 136
    150 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı 4+1 1.049.900 TL IP 150
    152 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı İkiz 2+1 1.189.900 TL IP 149 C
    157 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı 4+1 1.244.900 TL IP 157
    * Fiyatlara Kdv nakliye ve konaklama dahil değildir.

    Peki prefabrik ev harici hangi neler yapmaktayız,
    Çelik Evler, Konteyner Evler, Tiny House'lar, Prefabrik ofisler, Prefabrik okullar, Prefabrik yatakhaneler ve yemekhanaleri yapmaktayız.
    Birde bonus olarak çelik ev fiyatlarınıda verelim ;

ÇELİK EV FİYATLARI 2022
Ev Metrekaresi Oda Sayısı Fiyatı Stok Kodu
45 m2 Çelik Ev 1+1 517.500 TL IC 045
49 m2 Çelik Ev 2+1 563.500 TL IC 049
92 m2 Çelik Ev 2+1 1.058.000 TL IC 092
103 m2 Çelik Ev 2+1 1.184.000 TL IC 103
110 m2 Çelik Ev 2+1 1.265.000 TL IC 110
111 m2 Çelik Ev 2+1 1.276.000 TL IC 111
134 m2 Çelik Ev 2+1 1.541.000 TL IP 134 T
138 m2 Çelik Ev 2+1 1.587.000 TL IC 138
156 m2 Dubleks Çelik Ev 2+1 1.950.000 TL IC 156
193 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 2.451.000 TL IC 193
204 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 2.550.000 TL IC 204
245 m2 Dubleks Çelik Ev 4+1 3.0256.000 TL IC 245
242 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 3.062.500 TL IC 242
* Fiyatlar fabrika teslimi olup yurtiçi için geçerlidir.
Tüm modüler ev sistemlerinde prefabrik evde çelik evde tüm endüstriyel çelik yapılarda detaylar için idealmod.com 'dan ya da 0553 905 35 10 (whatsapp ya da viber hattından) ya da [email protected] 'dan bize ulaşabilirsiniz.

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