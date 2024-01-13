Erzincan'da 99 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 21:49, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:51
Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen çıktı.
Kamyona öncü ve artçılık yaptığı tespit edilen otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan organizatör şüphelileri K.D., E.A. ve O.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 99 kaçak göçmenin ise Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.