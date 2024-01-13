Erzincan'da 99 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri K.D., E.A. ve O.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 99 kaçak göçmenin ise Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kamyona öncü ve artçılık yaptığı tespit edilen otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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