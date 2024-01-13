Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı! Başakşehir - Alanyaspor maçında uygulandı
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Alanyaspor maçında tarihi bir an yaşandı. TFF tarafından devre sokulan yarı otomatik ofsayt sistemi konuk ekibin iptal edilen golünde kullanıldı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 22:21, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:22
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor maçında bir ilk yaşandı.
TFF'nin faaliyete geçirdiği yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez denendi.
Konuk ekibin attığı gol sonrası ofsayt kararı yeni sistemle verildi.