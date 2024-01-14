Önünde giden tıra çarpıp takla attı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düzce'de önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 07:20, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 07:44
D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki 34 EVP 760 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki 34 EOD 466 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.
Barış D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.