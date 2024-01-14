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Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı

Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 63 arttı. Uzmanlar her halükarda en karlı yatırım aracı yine konut dikkat çekti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 07:30, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 07:53
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Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 63, iki yılda ise yüzde 132 artış gösterdi. İl özelinde bakıldığında ise; İstanbul'da fiyatlar bir yılda yüzde 75 artarken, Ankara'da yıllık değer artışı yüzde 50, İzmir'de yüzde 55, Bursa'da yüzde 56 ve Antalya'da ise yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Bu süreçte doların yıllık artışı yüzde 56, iki yıllık artışı yüzde 97; avro ise yıllık yüzde 50, iki yıllık yüzde 102 artış gösterdi. Kira getirisi de hesaplandığında, konut yatırımının yıllık toplam getirisi yüzde 71, iki yıllık getiri ise yüzde 151 olarak gerçekleşti.

EN KARLI YATIRIM OLDU

Uzmanlar "Konut satışlarında düşüş eğilimi olsa da, güvenli yatırım pozisyonunu korumaya devam ediyor. Her halükarda en karlı yatırım aracı yine konut oldu. Bu kazanç ivmesinin 2024 yılında da sürmesini bekliyor" diyor.

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