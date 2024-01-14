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Togg fırsatçısına suçüstü

Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, otomotiv sektöründe fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara göz açtırmıyor. Araç satışında ilana düşük fiyat yazıp, tüketicilere yüksek fiyattan araba satmaya çalışan dört firmaya toplam 1 milyon 388 bin 512 lira ceza kesildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 07:38, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 07:53
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Togg fırsatçısına suçüstü

Yapılan incelemelerde Togg fırsatçılarına da göz açtırılmadı. Bir firmanın internet sitesine verdiği Togg T10X V2 model araca ilişkin reklamda, aracın fiyatının 1 milyon 500 bin lira olduğu şeklinde tanıtım yaptığı ancak tüketiciye gönderilen mesajda arabanın fiyatının 2 milyon 900 bin lira olarak belirtildiği tespit edildi. Bu şekilde tüketicilerin aldatıldığı ve mağdur edildiğini, reklamların da yanıltıcı nitelikte olduğunu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini değerlendiren Reklam Kurulu, firmaya 347 bin 128 lira idari para ve anılan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları durdurma cezaları verdi.

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Reklam Kurulu, bu cezalar dışında bazı markalara da reklam durdurma cezası verdi. Bir otomobil markasının, 'bakım ücretinin 1.449 liradan başladığı' şeklindeki reklamlarını da inceleyen Kurul, yetkili servislerde kampanyadaki bakım ücretinin 1.449 TL olarak uygulandığının ispatlanamadığı, reklamda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirdi ve reklamı durdurdu. Farklı bir araba markasının ise "Şimdi alın, Şubat 2024'te ödemeye başlayın" şeklinde reklam yaptığı, bir tüketicinin pek çok bayiyi arayarak kampanya dahilinde aracı satın almak istediği ancak bayiler tarafından stok bulunmadığı ve satış yapılmadığı bilgisinin verildiği belirlendi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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