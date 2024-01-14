Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor

Son bir ayda Irak'ın kuzeyinden gelen kara haberler Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü. Teröristler, ilk olarak aralık ayının son günlerinde sisli havayı fırsat bilerek iki geçici üs bölgemize sızmaya çalışmış, askerlerimiz kahramanca direnip PKK'lıları engellemişti. O çatışmalarda 12 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu kalleş pusudan sadece iki hafta sonra Irak'ın kuzeyindeki, ana üssümüzü koruyan askerlerimize, yine yoğun sis ve tipi sebebiyle teknolojik cihazların devre dışı kalmasını fırsat bilen hainler saldırdı. Farklı zamanlarda ancak aynı taktikle düzenlenen pusular, terör örgütünün kimden ya da kimlerden destek aldığı sorusunu akıllara getirdi.

12 Ocak akşamı üs bölgemize pusu kuran PKK'lıların Irak'a intihar saldırısı için gönderildiği ortaya çıktı. Suriye Şeddadi'de teori ve pratik eğitimden geçen teröristler, ilk olarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal'e getirildi.

SİVİL ARAÇLARLA GELDİLER



Kerkük'ün güneyinden sivil araçlarla geçen PKK'lılar, Erbil'in Sidekan kasabasından yaya olarak Hakurk'a taşındı.

Oradan da Sergari'ye gitmek için tünel ve mağaraları kullanan teröristlerin üç kola ayrıldığı tespit edildi.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlarından Abdullah Kılıçarslan, PKK'nın strateji değiştirdiğini ve geçmiş yıllardaki kış üstlenmesini saldırı amaçlı ve gelişmiş teknolojik donanımla hassas noktalara yönlendirdiğini anlattı.

OSMANLI USULÜ...



Emekli general Kılıçaslan, Osmanlı ordusunun taktiklerinin bölgede yüzlerce yıl başarı ile uygulandığını hatırlattı ve şöyle konuştu: TSK bu konuda farklı bir metot deneyebilir. Osmanlı sınır boyu ve hassas, zorlu arazilerde askeri karakolları yer altına inşa etmişti. Bu yöntem bizim orada arazi ve alan hakimiyeti merkezli yeni stratejimiz için hayati önem arz edebilir. Ordumuzun gücü bunu yapmaya yeter. Hem mevzi giriş ve çıkışları hem de geçici ve sabit üsler yer altına inebilir. Bu sayede açık hedef olmaktan çıkar. Osmanlı bunu uyguladı ve başarılı oldu.

Emekli General Esad Arslan ise son saldırıların arkasındaki güçlere dikkat çekti. Özellikle, Türkiye'nin Gazze konusunda soykırımcı İsrail'e karşı takındığı tavır ve 153 ülkeyi ikna ettiğini hatırlatan Arslan "Irak'taki terör saldırıları Gazze'den bağımsız görülmemeli. PKK, Suriye'de DEAŞ'a karşı gibi gösterilen eğitim ve tatbikatlarla aylarca bu saldırıya hazırlandı. Teröristler eline verilen GPS ve gelişmiş teknoloji ile çatışma bölgelerine gönderiliyor" diye konuştu.

BU KIŞ SON ŞANS



Askeri uzmanlar da ABD ve Suriye'deki faaliyet gösteren koalisyon ülkelerinin, PKK/YPG'ye füze, silah, SİHA ve teçhizat desteğini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Öte yandan, kasım ayında PKK elebaşı Murat Karayılan'ın, TSK operasyon bölgeleri için bu kışı son şans olarak gösterdiği ve seçilen intihar timlerinin kış boyu saldırması için talimat verdiği belirtildi.

YILMAZ BİLGEN